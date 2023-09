Kommt die Pleitewelle? Immer mehr Firmen insolvent

In den sechs Monaten dieses Jahres meldeten die Amtsgerichte hierzulande 8571 Unternehmensinsolvenzen - 20,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Mit viel Geld und Sonderregelungen hat der Staat in den Krisen der vergangenen Jahre eine Pleitewelle verhindert. Nun rutschen wieder mehr Firmen in Deutschland in die Insolvenz.