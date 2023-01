Krankenkassen erhöhen Beiträge und keiner merkt es

Die Zusatzbeiträge klaffen allerdings weit auseinander. Nach einer Übersicht des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen vom 13. Januar reicht das Spektrum von 1,99 Prozent bis 0,4 Prozent. Allerdings sind einige günstige Betriebskrankenkassen nur für Versicherte in bestimmten Regionen oder einzelnen Unternehmen geöffnet. Große Kassen wie die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland liegen bei 1,8 Prozent, die AOK Hessen bei 1,6 Prozent oder die Barmer bei 1,5 Prozent. Vergleichsweise günstig sind der Übersicht zufolge die bundesweit geöffnete BKK Gildemeister Seidensticker mit 0,9 Prozent oder die BKK Herkules in Hessen mit 1,09 Prozent und die BKK Pfaff in Rheinland-Pfalz mit 0,80 Prozent. Die Betriebskassen von Merck (nur für Mitarbeiter) und R+V (bundesweit offen) liegen bei 1,4 Prozent. Die bundesweit geöffnete Techniker Krankenkasse verlangt 1,2 Prozent. Der Zusatzbeitrag wird zu gleichen Teilen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlt.