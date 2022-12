Kronzeuge: Wirecard war „Krebsgeschwür“ und Braun Täter

Braun und Bellenhaus sitzen seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Dritter Angeklagter ist der frühere Chefbuchhalter. „Mir war nicht klar, dass ich mit den Ratten ins Bett gehen und mit der Pest aufwachen würde“, sagte Bellenhaus über seine Verstrickung in den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 und die Mitangeklagten; ein Satz, den der Vorsitzende Markus Födisch anschließend rügte.