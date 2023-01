Kürzere Wartezeiten: Aldi führt völlig neue Kassen ein

Eine EC-Karte wird an den Bezahl-Terminal an der Kasse eines Supermarktes gehalten. (© dpa)

Eine EC-Karte wird an den Bezahl-Terminal an der Kasse eines Supermarktes gehalten. (© dpa)

Zu Haupteinkaufszeiten muss man an Supermarkt-Kassen schon mal länger warten. Aldi Süd will das grundlegend ändern. Wir zeigen, was das für die Filialen bedeutet.