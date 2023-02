Lemke: Schweinswale und Seevögel in keinem gutem Zustand

Der BUND begrüßte die neuen Vorgaben. Diese schränkten „die Fischerei am Meeresboden in großen Gebieten ein“, hieß es. „Die grundberührenden Fangmethoden zerstören durch den direkten Kontakt mit dem Meeresgrund ganze Lebensräume und stehen damit seit langem in der Kritik.“ Zugleich forderte die Umweltorganisation unter anderem, dass die Grundschleppnetzfischerei in allen Meeresschutzgebieten ganz verboten werden müsse. „Heute wurde der erste Schritt für eine Meereswende gegangen“, sagte Meeresschutzexpertin Nadja Ziebarth.