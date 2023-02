IT-Panne bei Lufthansa: Weder Abflüge noch Landungen von FRA

Frankfurt/Main. Bei der Lufthansa ist es zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. Betroffen sind Tausende Passagiere. Ursache der IT-Panne sind nach Lufthansa-Einschätzung Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt. Dabei seien bereits am Dienstag mehrere Glasfaser-Kabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein.