Marodes Bahnnetz soll schneller saniert werden

Berlin (dpa) - . Das Bahnnetz in Deutschland ist an vielen Stellen marode - die Folge: unpünktliche Züge. Und damit mehr Fahrgäste vom Auto auf die Bahn umsteigen, müssen die Kapazitäten ausgebaut werden. Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket soll nun der Großumbau in Angriff genommen werden. Neben eher langfristig wirkenden Schritten schlägt eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission auch kleine Maßnahmen vor, die aber eine große Wirkung haben sollen.