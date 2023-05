Media-Markt-Mutter Ceconomy wächst

Düsseldorf (dpa) - . Der Elektronikhändler Ceconomy erntet die ersten Früchte seines Konzernumbaus. Die operativen Kennziffern verbesserten sich im vergangenen Geschäftsquartal. So kamen mehr Kunden in die Läden von Media Markt und Saturn. Positiv entwickelte sich auch das schnellwachsende Geschäft mit Gerätereparaturen, Handy-Verträgen, Versicherungen und Vermietungen. In der deutschsprachigen Region konnte Ceconomy Marktanteile gewinnen.