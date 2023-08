Mehr als eine Million Beschäftigte arbeiten in IT-Berufen

Rund 27.000 arbeitslose IT-Kräfte suchten im vergangenen Jahr eine Anstellung und damit noch etwas mehr als in den Jahren vor der Corona-Krise. Damit kann der BA zufolge von Vollbeschäftigung in der Branche gesprochen werden. In einigen IT-Berufen gebe es bereits seit Jahren ausgeprägten Fachkräftemangel, zum Beispiel in der Softwareentwicklung.