Mehr Neuzulassungen - Experte erwartet schwieriges Jahr 2024

Berlin (dpa) - . In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres sind in Deutschland 13,5 Prozent mehr Autos neu zugelassen worden als im Vorjahreszeitraum. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt(KBA) am Freitag mitteilte, kamen seit Jahresbeginn 2,36 Millionen Autos neu auf die Straßen.