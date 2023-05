Mehr Transparenz: EU-Kommission will Anleger besser schützen

Brüssel/Frankfurt (dpa) - . Mehr Transparenz, hohe Anforderungen an Berater und keine irreführende Werbung: Mit neuen Vorschriften beim Verkauf von Geldanlage-Produkten möchte die EU-Kommission Privatanleger besser schützen und ihnen höhere Renditen ermöglichen. So soll es nach Willen der Behörde neben strengeren Transparenzvorschriften etwa auch mehr Regeln für den Verkauf von Finanzprodukten auf Provision geben, wie aus einer am Mittwoch in Brüssel vorgestellten Kleinanlegestrategie hervorgeht. Was könnte sich ändern und warum gehen die Pläne einigen nicht weit genug? Fragen und Antworten.