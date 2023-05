Moderate Gewinne am deutschen Aktienmarkt

Frankfurt/Main (dpa) - . Der Dax ist am Montag mit moderaten Gewinnen in die Woche gestartet. In der ersten Viertelstunde stieg der deutsche Leitindex am Montag um 0,29 Prozent auf 15.959,87 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,37 Prozent auf 27.436,93 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,38 Prozent auf 4334,19 Zähler nach oben.