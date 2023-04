Munich Re: Wachsende Cybergefahr durch Nationalstaaten

„Alle künftigen geostrategischen Konflikte, auch "heiße Kriege", werden eine Cyberkomponente haben“, sagte Martin Kreuzer, der Fachmann des Unternehmens für Cyberrisiken. „Umkehrschluss ist, dass Cyber-Sicherheitsfragen verstärkt durch geopolitische Gegebenheiten getrieben werden.“ Die Munich Re beschuldigte in ihrer Mitteilung keinen Staat namentlich. In Publikationen anderer Fachleute in den USA und Europa werden häufig Russland und China genannt.