Nach russischem Öl-Aus: PCK-Raffinerie-Lage stabilisiert

Für Entspannung sorgt ein Vertrag mit Kasachstan, wonach das zentralasiatische Land bis Ende 2024 jeden Monat 100 000 Tonnen Rohöl liefert. „Das sichert die Raffinerie ab“, sagte Woelki. Ein Vorteil für die Anlagen in Schwedt: Kasachisches Öl ist in der Beschaffenheit dem russischen ähnlich. Das erleichtert die Verarbeitung, so dass mit kasachischem Öl etwa wieder Bitumen hergestellt werden kann für die Bauindustrie. Zudem kommt Öl über die Häfen Rostock und Danzig in Polen.