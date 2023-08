Nächste Pleite unter Immobilienentwicklern - Gerch insolvent

Düsseldorf/Frankfurt (dpa) - . In der Krise am Immobilienmarkt reißt die Pleitewelle unter Projektentwicklern nicht ab. Der auf Büroimmobilien und Wohnquartiere spezialisierte Projektentwickler Gerch mit Vorhaben in Milliardenhöhe hat für vier Gesellschaften Insolvenz angemeldet.