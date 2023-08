Nervosität am Aktienmarkt vor US-Arbeitsmarktbericht

Frankfurt/Main (dpa) - . Nach seinem schwachen Start in den August ist der Dax am Freitag wieder zeitweise in die Nähe der Marke von 16.000 Punkten gestiegen. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für Juli sind die Anleger aber nervös. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex nur noch 0,08 Prozent höher auf 15.905,74 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann zuletzt 0,19 Prozent auf 27 988,54 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,5 Prozent zu.