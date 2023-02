Nestlé wächst kräftig - Preise sollen weiter steigen

Für Deutschland hatte Nestlé bereits im Oktober wegen der Inflation Preiserhöhungen angekündigt. Deutschland-Chef Marc Boersch verteidigte die Anhebungen am Donnerstag. Das Unternehmen habe lediglich 60 Prozent der Mehrkosten weitergegeben. Diese bezifferte Boersch allein in Deutschland auf 180 Millionen bis 200 Millionen Euro. „40 Prozent der Kostensteigerungen bei Rohstoffen und Energie haben wir nicht weitergereicht“, sagte Boersch. Der Konzern kompensiere höhere Preise, wo es möglich sei: in der Verwaltung, in den Werken, in der Forschung und in der Entwicklung.