Neues Förderprogramm für Solarstrom vom Dach

Warum gehört eine zusätzliche Batterie zum Förderpaket und welche Rolle spielt die Batterie im E-Auto?

Sonnenstrom fällt nicht unbedingt dann an, wenn er gebraucht wird. Den meisten Strom produzieren PV-Anlagen mittags, der Verbrauch in den Haushalten ist aber morgens und abends am höchsten. Batterien speichern den selbst produzierten Strom, damit er dann zur Verfügung steht, wenn er gebraucht wird. Auch die Batterie im E-Auto kann diese Aufgabe erfüllen. Deshalb gibt es einen Teil der Förderung nur dann, wenn sie auch zum Entladen freigegeben wird. Dann kann über sie Strom ins Netz abgegeben werden, wenn der Bedarf besonders hoch ist und das Auto an der Ladestation hängt. Das Elektroauto wird damit zu einem kleinen Bestandteil des großen Versorgungsnetzes.