Herr Furchheim, die Verbraucher halten ihr Geld zusammen. Ist das Anlass für Krisenstimmung im Onlinehandel oder nur eine Delle bei intaktem Aufwärtstrend?

Die Vorteile datengetriebener Geschäftsmodelle, bei denen Händler diverse Daten kombinieren und daraus Schlüsse für mehr Umsatz ziehen, bleiben die wichtigsten Wachstumsmotoren des Handels. Dass die Lage vieler Onlinehändler schwieriger geworden ist, liegt daher auch nicht an der Handelsform, sehr wohl aber an einer schlechten Konsumstimmung, deren Ende wir noch lange nicht absehen können. Nichts ist derzeit normal, auch nicht im Onlinehandel. Die Umsätze sinken in der Breite, der Wettbewerb nimmt zu. Letzteres spricht aber eher für die mittelfristigen Wettbewerbsvorteile dieser Geschäftsmodelle.