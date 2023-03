Nur noch Mini-Gewinn für Continental - trotzdem Zuversicht

Vorstandschef Nikolai Setzer sprach von einem „weiteren Jahr mit Gegenwind“. Aber: „In Anbetracht der zahlreichen Herausforderungen haben wir uns 2022 operativ gut behauptet.“ Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine und des Covid-Lockdowns in China hatten die Hannoveraner erheblich belastet. Hinzu kam der Mangel an Elektronik, der das weltweite Auto- und Maschinenbaugeschäft ausbremste. Seine zuvor angepassten Ziele erreichte Conti jedoch.