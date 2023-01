Nur wenige deutsche Aktien schaffen hohe Werte für Anleger

Breite Investments in Aktien waren langfristig ertragreich. So konnten Anleger mit Dax-Aktien laut DAI über die vergangenen 20 Jahre im Schnitt 8,2 Prozent Rendite im Jahr erwirtschaften. Bei Investments in weltweite Aktien gemessen am Index MSCI World stünde in dem Zeitraum eine jährliche Rendite von 8,7 Prozent.