Nur wenige US-Firmen geben Standort Deutschland gute Noten

Während laut Umfrage fast drei Viertel der deutschen Unternehmen in den USA (74 Prozent) ihre Aktivitäten dort ausbauen wollen, trifft das auf nur gut jede zweite US-Firma in Deutschland zu (53 Prozent). Den Standort USA bewerten 74 Prozent als „gut“ oder „sehr gut“. „Derzeit läuft der Standortwettbewerb zugunsten der USA“, so Menne.