Özdemir: Klimakrise macht Ernten zu Lotteriespiel

Mit Blick auf die voraussichtlichen Ergebnisse dieses Sommers sagt Özdemir: „Alles in allem können wir zufrieden sein mit der Ernte.“ Laut ersten vorläufigen Daten dürften 38 Millionen Tonnen Getreide (ohne Körnermais) hereinkommen - 4,1 Prozent weniger als im Vorjahr und 2,1 Prozent weniger als im mehrjährigen Mittel. Özdemir sagt, die Landwirte hätten in den vergangenen Wochen Großes geleistet und dafür gesorgt, dass die Speicher in Deutschland insgesamt gut gefüllt seien - obwohl die Betriebe je nach Region und Anbaukultur mit teils enormen Wetterherausforderungen zu kämpfen gehabt hätten.