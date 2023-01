Was das Finanzamt jetzt über private Verkäufe im Internet erfährt

Wie wollen die Plattformen mit der Meldepflicht umgehen?

„Den Verpflichtungen wird Ebay nachkommen und etwaige weitere erforderliche Daten von den betroffenen Verkäufern abfragen“, berichtet Kuhla. Ebay werde die Verkäufer vor der Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern über den Umfang der Daten informieren. Auch Amazon betont, dass man sich an alle Steuergesetze hält. „Wir werden unsere Verkaufspartner über relevante Neuerungen, die sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergeben, zu gegebener Zeit in Kenntnis setzen“, heißt es auf Anfrage.