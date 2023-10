Politprojekt: Mit Drohne und Lastenrad zum Verbraucher

Michelstadt (dpa) - . Im hessischen Odenwald sollen künftig Drohnen und Lastenräder Einkäufe in Supermärkten zu den Menschen nach Hause bringen. Die Frankfurt University of Applied Sciences, der Drohnenhersteller und -betreiber Wingcopter und weitere Beteiligte haben in Michelstadt ein neues Pilotprojekt für den Einsatz der unbemannten Fluggeräte vorgestellt. Es heißt „Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung“, kurz „DrolEx“, und soll künftig schnell und emissionsfrei die Waren zum Endverbraucher bringen.