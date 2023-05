Post mit schwachem Jahresauftakt im Inland

Bonn (dpa) - . Die Deutsche Post hat in ihrem Stammgeschäft mit Briefen und Paketen im Inland einen schwachen Jahresauftakt hinter sich. Während der Umsatz in der Sparte Post & Paket Deutschland von Januar bis März mit 4,2 Milliarden Euro um 1,1 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums lag , sackte das Betriebsergebnis um 61,1 Prozent auf 138 Millionen ab, wie der Logistiker am Mittwoch in Bonn mitteilte.