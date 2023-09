Proteste bei Agrarministerkonferenz - Özdemir in der Kritik

Kiel (dpa) - . Am Rande der Agrarministerkonferenz in Kiel haben am Donnerstag hunderte Landwirte, Fischer und Waldbesitzer gegen die Politik des Bundes protestiert. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) warfen die Demonstranten eine Blockadehaltung vor. Dieser setze auf „Ordnungsrecht“, sagte der Präsident des schleswig-holsteinischen Bauernverbandes, Klaus-Peter Lucht, bei einer Kundgebung vor dem Tagungshotel.