Pünktlichkeit bei der Bahn sinkt weiter

Ein Brandanschlag auf die Bahninfrastruktur in Hamburg führte Mitte des Monats zu starken Einschränkungen vor allem zwischen der Hansestadt und Berlin. Wenige Tage vorher hatte ein Bagger in München eine Oberleitung beschädigt. Der Fern- und Regionalverkehr am Münchner Hauptbahnhof musste fast vollständig unterbrochen werden. Beeinträchtigungen gab es auch vor wenigen Tagen nach einem Oberleitungsschaden zwischen Frankfurt und Mannheim.