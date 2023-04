Quartalsberichte von US-Banken machen Dax-Anlegern Mut

Frankfurt/Main (dpa) - . Positiv aufgenommene Quartalsberichte von US-Großbanken haben dem deutschen Aktienmarkt am Freitag frischen Schwung verliehen. Am Nachmittag übersprang der Dax erneut die Marke von 15.800 Punkten, die er angesichts deutlicher Vortagesgewinne an den US-Börsen bereits am Morgen kurz überwunden hatte.