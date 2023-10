Regionale Lebenshaltungskosten: Wohnen macht den Unterschied

Blick auf die bayerische Landeshauptstadt München: In München lebt es sich gut ein Drittel teurer als im Vogtlandkreis.

Blick auf die bayerische Landeshauptstadt München: In München lebt es sich gut ein Drittel teurer als im Vogtlandkreis.

Bis zu einem Viertel teurer als im Durchschnitt ist das Leben in manch deutscher Großstadt. Entscheidend dafür sind die Wohnkosten, so eine Studie. Warum ist das so? Und wo lebt...