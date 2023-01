Renaissance des Bausparens: Deutliches Plus bei Neuverträgen

Stuttgart (dpa) - . Der Traum vom eigenen Häuschen ist für viele Menschen in weite Ferne gerückt: Handwerker finden? Am besten mit Kontakten. Die gestiegenen Materialkosten abfedern? Kriegt man vielleicht auch noch mit Müh' und Not hin. Aber dann auch noch die 2022 in die Höhe geschnellten Bauzinsen bezahlen? Da platzt dann doch so manches Finanzierungskonzept.