Rente: Was Deutschland von Frankreich unterscheidet

Hier wie dort werden die Renten im Umlageverfahren aus den Beiträgen der Erwerbstätigen finanziert.

Ja, aber in Frankreich ist die gesetzliche Rente stark ausdifferenziert. Es gibt sehr unterschiedliche Systeme zur Absicherung für verschiedene Berufsgruppen, was wir so nicht kennen. Das wird nun in vielen Bereichen vereinheitlicht. Außerdem werden die Mindestbeitragszeiten für eine volle Rente angehoben, und das schneller als ursprünglich geplant. Es geht also nicht nur um das höhere Renteneintrittsalter – 64 statt 62 Jahre.