Rüstungskonzern Rheinmetall mit Kurssprung in den Dax

Frankfurt/Main/Düsseldorf (dpa) - . Die Aufnahme von Rheinmetall in den deutschen Leitindex Dax hat dem Rüstungs- und Technologiekonzern am Montag einen Kurssprung beschert. Dank der regen Nachfrage der Anleger stiegen die Aktien des Rüstungskonzerns bis zum Mittag um fast 5 Prozent auf knapp 250 Euro. Der Konzern setzte sich damit an seinem ersten Tag im Dax an die Spitze des deutschen Leitindex.