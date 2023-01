SAP bremst Dax-Gewinne - Nebenwerte steigen stärker

Starke Kursgewinne bei dem US-Elektroautobauer Tesla schoben in New York aber Tech-Aktien an. Dies stützte auch hierzulande Werte der klassischen Technologie-Branche wie etwa Infineon. Der deutsche Auswahlindex TecDax war unter diesen Umständen mit einem Anstieg um 1,5 Prozent der beste unter den vier bekanntesten Indizes der Dax-Familie.