Schmalspurbahnen fürchten um ihre historische Ausstrahlung

Berlin (dpa) - . Schmalspurbahnen wie der „Rasende Roland“ auf Rügen oder „Molli“ an der Ostseeküste fürchten aufgrund von technischen Fahrgastrechte-Standards im Eisenbahnwesen um ihren historischen Charme. Wer wolle schon „digitale Anzeigen in und an historischen Fahrzeugen“ und „permanente, gegebenenfalls noch mit Melodie eingeleitete Beschallung zu diversen Themen während der Fahrt erleben?“, heißt es in einer Stellungnahme der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli, die Geschäftsführer Michael Mißlitz am Montag bei einer Anhörung des Verkehrsausschuss im Bundestag vorlegen will.