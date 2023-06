Scholz: Ausländische Fachkräfte müssen willkommen sein

„Lassen Sie es mich in aller Deutlichkeit sagen: Fremdenfeindlichkeit und Vorurteile sind das Allerletzte, was unser Land braucht“, mahnte BDI-Chef Russwurm. Deutschland sei „bunt und nicht braun“. Das sei wichtig und richtig für ein Land, das von der internationalen Vernetzung so abhängig sei wie kaum ein zweites.