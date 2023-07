Schufa verspricht mehr Transparenz

Tauschen Schufa und Bonify Verbraucherdaten aus?

„Die Schufa hat keinen Zugriff auf die Bonify-Daten, die Nutzer befinden sich in einem geschützten Raum“, betont die Schufa-Chefin. Die Daten dort seien allein für die Kunden zugänglich und würden nicht ohne explizite Zustimmung an Dritte weitergegeben. In die Bonify-App wird nun der Schufa-Basis-Score integriert. Darüber hinaus habe Bonify aber keinen Zugriff auf die Schufa-Daten.