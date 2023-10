Schufa-Checker bietet Schutz bei Identitätsdiebstahl im Netz

Wiesbaden. Bankkonto leergeräumt, Facebook-Zugang gekapert, Onlineeinkauf ohne Autorisierung – der Schaden beim Identitätsdiebstahl im Internet kann schnell unangenehm in die Höhe schnellen. Die Betroffenen erfahren häufig erst vom Raub ihrer Daten, wenn es zu spät ist. Die Auskunftei Schufa bietet jetzt einen kostenlosen Vorsorgeservice, mit dem Verbraucher herausfinden können, ob ihre personenbezogenen Daten im Netz gelandet sind. Der Schufa-IdentChecker sucht im Internet, dem Darknet und im Deep Web, also auch in Teilen des Netzes, die nicht ohne weiteres aufrufbar sind.