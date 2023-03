Schwache Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt

Eine weitere Auswirkung des Fachkräftemangels sei der Trend zu individuell ausgehandelten Konditionen in Arbeitsverhältnissen. „Wir beobachten, dass sich insgesamt der Arbeitgebermarkt, den wir über Jahrzehnte hatten, in einen Arbeitnehmerarbeitsmarkt verwandelt“, sagte Nahles. Der Trend beginne gerade erst: Betriebe, die dringend Personal suchten, müssten genau überlegen, was sie bei Arbeitsbedingungen oder Lohn zusätzlich anbieten könnten. „Ich denke, das ist in den nächsten Jahren der Weg, den wir vielfach in Deutschland sehen werden.“ Arbeitsverhältnisse würde deutlich individueller gestaltet.