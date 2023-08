Schwächelnde US-Börsen ziehen Dax nach unten

Stattdessen übertrug sich die vorsichtige Haltung der Anleger an den US-Börsen vor dem Notenbank-Treffen in Jackson Hole. Der Dax, der am Morgen in der Spitze um gut ein Prozent gestiegen war, verlor letztlich 0,68 Prozent auf 15.621,49 Punkte. Der MDax büßte 0,73 Prozent auf 27.105,06 Zähler ein.