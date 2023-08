Schweden statt Rhodos: Verändern Hitzesommer den Tourismus?

Bei einer Umfrage der European Travel Commission (ETC), der Dachorganisation verschiedener europäischen Tourismusorganisationen und -behörden, deuteten sich allerdings erste Verschiebungen an. Demnach liegt Spanien zwar weiterhin vorn in der Gunst der Menschen, die von Juni bis November verreisen möchten. Es folgen Frankreich, Italien, Griechenland und Kroatien. Allerdings planen von etwa 6000 europaweit Befragten 10 Prozent weniger als im vergangenen Jahr einen Trip in den Mittelmeerraum. Die Tschechische Republik, Bulgarien, Irland und Dänemark erfreuten sich dagegen wachsender Beliebtheit. ETC führt dies auf Reisende zurück, die weniger überfüllte Orte und mildere Temperaturen suchen.