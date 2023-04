Schwimmende Solaranlagen: Streichung von Begrenzungen

Laut der nordrhein-westfälischen Landesgesellschaft Energy4Climate wird Floating-PV in Deutschland bisher ausschließlich auf künstlichen oder erheblich veränderten Gewässern wie etwa Baggerseen installiert. Eine Broschüre listet Stand April 2022 bundesweit acht Anlagen auf. Die größte mit einer Leistung von 3 Megawatt befindet sich demnach im westfälischen Haltern. Die größten Anlagen weltweit befänden sich in Asien. „Aber auch in Europa, etwa in den Niederlanden, werden zunehmend große Parks errichtet“, heißt es in dem Heft.