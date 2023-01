Siegel für faires Spielzeug wird 2023 vergeben

„Das ist eine gute Größe um erste Erfahrungen zu sammeln und eventuell nachzujustieren“, sagt Pflaum. Das Ziel sei, nach und nach mehr Mitglieder zu gewinnen. Dabei spielt der Fair Toys Organisation nach Sicht Pflaums das Lieferkettengesetz in die Hände. Dieses verpflichtet deutsche Unternehmen seit dem 1. Januar dazu, für die Einhaltung von Menschenrechten in ihrer Lieferkette Verantwortung zu übernehmen. „Die Fair Toys Organisation bietet eine Möglichkeit das umzusetzen, was dort gefordert wird“, sagt Pflaum.