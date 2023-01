Siemens: Milliardenauftrag aus Indien für 1200 Lokomotiven

Laut Siemens gehört Indien zu den am schnellsten wachsenden Bahnmärkten. (© Daniel Karmann/dpa)

Laut Siemens gehört Indien zu den am schnellsten wachsenden Bahnmärkten. (© Daniel Karmann/dpa)

Indien hat eines der größten Schienennetze der Welt und zählt laut Siemens zu den am schnellsten wachsenden Bahnmärkten. Siemens Mobility will nun in großem Umfang daran...