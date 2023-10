SPD-Fraktionsvize: Weiter abgesenkte Mehrwertsteuer für Gas

Auf einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden entfallen im Jahr 2024 Verivox zufolge voraussichtlich 390 Euro netto an Netzkosten. Das ist der bundesweite Schnitt. In den „neuen“ Bundesländern - also Ostdeutschland ohne Berlin - ist der Wert mit 429 Euro deutlich höher als das Durchschnittsentgelt von 382 Euro im Westen (inklusive Berlin als „altes“ Bundesland). Immerhin fällt die Senkung in Ostdeutschland mit 4,5 Prozent stärker aus als im Westen (1,5 Prozent). Nicht überall sinken die Entgelte, in manchen Gegenden steigen sie.