Spritpreise steigen weiter

Als Preistreiber sieht der ADAC unter anderem den im Juli gestiegenen Ölpreis. Allerdings dürfte auch die gestiegene Nachfrage nach Kraftstoffen durch den Sommerreiseverkehr eine Rolle spielen, hieß es. Grundsätzlich sei das Preisniveau aber „schon seit langem deutlich überhöht“. Etwas günstiger tankt es sich am Vorabend der Urlaubsreise - dann sind die Preise an den Tankstellen in der Regel mehrere Cent geringer als am Morgen.