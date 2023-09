Steigender Ölpreis sorgt für Dax-Verlust

Etwas auf die Stimmung drückt der Höhenflug der Ölpreise. Diese in der Nähe ihrer zehnmonatigen Höchststände, was wieder Inflations- und damit Konjunktursorgen weckt. Am Dienstag hatten die Rohölpreise kräftig zugelegt, weil Saudi-Arabien und Russland ihre Förderkürzungen bis zum Jahresende verlängern.