Warnstreik legt Frankfurter Flughafen lahm

Durch den Streik, der in der Nacht zum Samstag enden soll, sind am Freitag 1005 Flüge für 137.000 Passagiere in Frankfurt gestrichen worden. Ausgenommen waren Notflüge für militärische oder medizinische Zwecke. Nicht nur in Frankfurt wird gestreikt, auch in München, Stuttgart, Hannover, Dortmund, Bremen und Hamburg. Diese Standorte stehen für knapp zwei Drittel des deutschen Passagieraufkommens. Wie in Frankfurt wurde in München, Stuttgart und Hamburg der reguläre Passagierbetrieb eingestellt.