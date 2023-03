Streit um künftigen Mindestlohn - Teuerung erhöht den Druck

Mehr als sieben Jahre nach Einführung - 2015 mit 8,50 Euro je Stunde - erhöhte die Ampel-Koalition die Lohnuntergrenze erstmals per Gesetz. Der Mindestlohn stieg zum Oktober 2022 von 10,45 Euro auf 12 Euro. Doch als die SPD dafür im Bundestagswahlkampf 2021 geworben hatte, ahnte niemand die folgenden Preissprünge vor allem infolge des russischen Kriegs in der Ukraine. Damit ist es noch nicht vorbei: Die Verbraucherpreise lagen im Februar wie im Januar um 8,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Deshalb fordert der Sozialverband VdK nun einen Mindestlohn von 14 Euro. „Erst damit wird es möglich, die hohen Energiepreise und die Inflation auszugleichen“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der Deutschen Presse-Agentur. Die Chefin des Sozialverbands Deutschland, Michaela Engelmeier, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe sogar: „Dafür müsste der Mindestlohn nach unseren Berechnungen auf 14,13 Euro steigen.“ Denkbar sei, „dass der Mindestlohn schrittweise auf diesen Wert angehoben wird“, so der Verband in einer der dpa vorliegenden Stellungnahme.