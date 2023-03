Strom und Gas: Ein Preisvergleich lohnt sich wieder

Inzwischen hat sich vieles geändert. Der vom Ukrainekrieg ausgelöste Energieschock hat seinen Schrecken verloren. Das liegt zum einen an der staatlichen Gas- und Strompreisbremse, die seit 1. März in Kraft ist. Damit sind die Preise für 80 Prozent des Verbrauchs auf 12 Cent je Kilowattstunde beim Gas und 40 Cent beim Strom begrenzt. Das liegt zwar deutlich über dem Vorkrisenniveau, aber auch weit entfernt von dem, was Versorger zeitweise von ihren Kunden verlangten: 35 Cent für Gas und 75 Cent für Strom waren keine Seltenheit.